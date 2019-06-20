آي إس جي تكرم مايندتري لتميزها الرقمي

كتاب آي إس جي يبرز إمكانيات مايندتري الرقمية التي مكنتها من العمل مع طيران لوفتهانزا وإحدى الشركات الرائدة في المنتجات الاستهلاكية

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 20 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — حظيت مايندتري “Mindtree”، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية والتحول الرقمي، بتكريم إنفورميشن سيرفسز جروب (آي إس جي) “Information Services Group (ISG)”، شركة أبحاث واستشارات التقنية العالمية الرائدة، لدورها في نموذجين من أكبر 25 نموذجًا للتحول الرقمي في 2019، حسبما كشف كتاب آي إس جي التميز الرقمي: 25 شراكة رابحة “Digital Excellence: 25 Winning Partnerships “.

وتم تكريم مايندتري لجهودها مع طيران لوفتهانزا “Lufthansa Airlines” وإحدى العلامات التجارية العالمية الرائدة في السلع الاستهلاكية المعبأة. ويوضح كتاب آي إس جي كيف تمكنت مايندتري من قيادة المؤسسات بنجاح في رحلاتها الرقمية. وتتضمن سابقة الأعمال الناجحة كلا من:

لوفتهانزا : تجاهد العديد من شركات الطيران لتقديم أسعار تنافسية بينما تحتفظ كذلك بهامش ربح في الأعمال مع تكاليف ثابتة ملحوظة. وللتغلب على هذا التحدي، اشتركت لوفتهانزا مع مايندتري في تصميم حل يقدم تحليلات تنبؤية ويطوره ليتوقع الطلب المستقبلي وتوفير أسعار مثالية للمقاعد تعرض على العملاء. ويستخدم الحل نموذجًا مصممًا خصيصًا للتعلم الآلي لتحليل المبيعات التاريخية وحساب الإيرادات الهامشية.

: تجاهد العديد من شركات الطيران لتقديم أسعار تنافسية بينما تحتفظ كذلك بهامش ربح في الأعمال مع تكاليف ثابتة ملحوظة. وللتغلب على هذا التحدي، اشتركت لوفتهانزا مع مايندتري في تصميم حل يقدم تحليلات تنبؤية ويطوره ليتوقع الطلب المستقبلي وتوفير أسعار مثالية للمقاعد تعرض على العملاء. ويستخدم الحل نموذجًا مصممًا خصيصًا للتعلم الآلي لتحليل المبيعات التاريخية وحساب الإيرادات الهامشية. علامة تجارية عالمية في المنتجات الاستهلاكية – بالنسبة لشركات المنتجات الاستهلاكية، لم يزل المتجر الفعلي هو قناة البيع الرئيسية. وتتعامل مايندتري مع أكثر من 1,000 منتج و65 علامة تجارية للمؤسسة تخدم أكثر من مليون متجر في نظام عصبي عميق يعتمد على شبكة الاتصالات لتقديم توصيات شخصية لتجار التجزئة المنفصلين بشأن المخزون، والعروض الترويجية والمنتجات. ويقدم النظام الآن 2 مليون توصية في الوقت الفعلي لكل ربع سنة استنادًا إلى عوامل من قبيل سلوك تجار التجزئة، والوقت من السنة، وأداء المتجر، وخصائص المنطقة المجاورة.

وبهذه المناسبة، أشار سريدار بهاغافاثيسواران “Sreedhar Bhagavatheeswaran“، نائب المدير التنفيذي ورئيس قسم الأعمال الرقمية العالمية في مايندتري، قائلاً: “في مايندتري، ننفذ حلولاً مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستفيد من التعلم الآلي ونماذج التعلم العميق، وذلك بهدف تقديم نتائج الأعمال في الوقت الفعلي لعملائنا، وعبر وظائف مختلفة وقطاعات العملاء”. كما يضيف، “ويؤكد هذا التقدير من آي إس جي على دور مناهجنا الرقمية المبتكرة، وعلوم البيانات، وخبرات الذكاء الاصطناعي والمعرفة بالمجال في تمكين عملائنا من إنشاء خبرات متميزة للمستهلكين وتحقيق مزايا تنافسية”.

أما منتج التميز الرقمي: 25 شراكة رابحة من آي إس جي فيعد اختبارًا صارمًا لعدد كبير من دراسات الحالة الرقمية المقدمة بواسطة مجتمع تقديم الخدمات. حيث عملت آي إس جي على تقييم كل دراسة حالة من خلال مقابلة العملاء المعنيين، وتقييم تأثير كل تحول على أعمال العملاء وفهرسة معايير تقييم آي إس جي لتحديد أكبر 25 دراسة حالة ستنشر بالكتاب.

وبدوره صرح بول رينولدز “Paul Reynolds“، الشريك وكبير الباحثين في آي إس جي، قائلاً: “لقد اخترنا مايندتري ضمن صفوة النخبة نتيجة لأعمالها الأخيرة مع أكبر علامتين تجاريتين بالصناعة مما أبرز الفهم العميق والعملي لدلالة التحول الرقمي للمؤسسة”. وأضاف، “ومن خلال التنفيذ المبتكر، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية، والالتزام الكامل بالتميز، ساعدت مايندتري عملائها في تحقيق نتائج أعمال مدهشة وملموسة”.

وتم تقييم كل من دراسات الحالة الخاصة بالتحول الرقمي المنشورة في الكتاب على أساس المعايير التالية:

التفرد : قدرة المزود على مساعدة عملاءه في التفكير لأبعد مما هو واضح في التحول الرقمي وتصميم الملخص.

: قدرة المزود على مساعدة عملاءه في التفكير لأبعد مما هو واضح في التحول الرقمي وتصميم الملخص. التعقيد : تحقيق النجاح في أثناء قيادة التصميم وتقديم حلول رقمية معقدة.

: تحقيق النجاح في أثناء قيادة التصميم وتقديم حلول رقمية معقدة. التأثير : صافي تأثير الأعمال على التحول المقدم للعميل الأخير.

: صافي تأثير الأعمال على التحول المقدم للعميل الأخير. الالتزام بنجاح العميل: التزام مقدم الخدمة بنجاح عملاءه، على نحو ما يظهر من خلال المرونة، أو التعاون، أو الاستثمارات، أو الابتكارات التجارية.

لعرض دراسات حالة مايندتري الرقمية في كتاب التميز الرقمي: 25 شراكة ناجحة من آي إس جي، يرجى زيارة هذا الرابط.

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) (ناسداك: III) شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000″ من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 17 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 20,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9958644228 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com