آي إس جي: تسمية مايندتري رائدًا سوقيًا في مجال استشارات وخدمات إنترنت الأشياء

يشير التقرير إلى التركيز الاستراتيجي لمايندتري على إنشاء عمليات متصلة مزودة بأحدث التقنيات

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 21 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت مايندتري “Mindtree“، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، عن نيلها مرتبة “رائد” في فئة الاستشارات والخدمات طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس “ISG Provider LensTM” ربع السنوي بالولايات المتحدة لعام 2019 – “تقرير إنترنت الأشياء”. وكانت مايندتري قد نالت كذلك تصنيف “النجم الصاعد” في تقرير “السيارات المتصلة” ربع السنوي.

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ويقيم تقرير آي إس جي بروفايدر لينس العالمي إمكانيات إنترنت الأشياء لنحو 35 مزودًا في ست فئات: الاستشارات والخدمات، والخدمات والحلول المدارة، والسيارات المتصلة، والتصنيع، والمباني والبنية التحتية الذكية، ومنصات إنترنت الأشياء. وبالإضافة إلى نيلها مرتبة الريادة بالسوق الأمريكي، أعلنت آي إس جي عن تسمية مايندتري “نجمًا صاعدًا” في فئة الاستشارات والخدمات في تقريرها العالمي.

وبهذه المناسبة، يشير راج دشبندا “Raj Deshpande”، نائب رئيس أعمال إعادة تصور الشركات في مايندتري، قائلاً: “تشارك مايندتري بعمق مع عملائها في تسخير طاقة إنترنت الأشياء في ربط الأصول والأفراد بشكل أفضل، وتطوير نماذج الأعمال الجديدة، وتقديم ميزة تنافسية لأعمالهم”. ويضيف، “ويعد تكريم آي إس جي بمثابة دليل قوي على القيمة التي نقدمها لعملائنا في توفير خبرات متصلة جديدة عبر استراتيجيتنا النهائية وإمكاناتنا الاستشارية.

وتحدد الشركة المحللة نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مايندتري في إطار إنترنت الأشياء والتي تتضمن:

الخدمات المركزة ومراكز التميز في الولايات المتحدة : توجه أكثر من 40 بالمائة من استشارات وخدمات إنترنت الأشياء التي تقدمها مايندتري إلى عملاء يقيمون في الولايات المتحدة. ويدعم ذلك مراكز التميز الخاصة بالشركة الموجودة في الولايات المتحدة التي تقدم خدمات تركز على الأعمدة الرئيسية، ولا سيما، تجارة التجزئة، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية المعبئة، والسفر، والنقل، والضيافة، والتقنية المتقدمة، والخدمات المالية والتأمين.

: توجه أكثر من 40 بالمائة من استشارات وخدمات إنترنت الأشياء التي تقدمها مايندتري إلى عملاء يقيمون في الولايات المتحدة. ويدعم ذلك مراكز التميز الخاصة بالشركة الموجودة في الولايات المتحدة التي تقدم خدمات تركز على الأعمدة الرئيسية، ولا سيما، تجارة التجزئة، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية المعبئة، والسفر، والنقل، والضيافة، والتقنية المتقدمة، والخدمات المالية والتأمين. استراتيجية ثلاثية متصلة: تدور استراتيجية مايندتري للمنظومة المتصلة حول ثلاث مبادئ للشراكة الرئيسية: التعاون مع مزودين معينين في جوانب الاتصال، والأتمتة، والأجهزة، واستخدام حلولها وعروضها الخاصة أينما لبت الاشتراطات.

تدور استراتيجية مايندتري للمنظومة المتصلة حول ثلاث مبادئ للشراكة الرئيسية: التعاون مع مزودين معينين في جوانب الاتصال، والأتمتة، والأجهزة، واستخدام حلولها وعروضها الخاصة أينما لبت الاشتراطات. خدمات الأمن والتأمين: توفر مايندتري خدمات التأمين الخاصة بالتطبيق ولديها خدمات خاصة بالتقييم والتخطيط، وتأمين أنظمة التشغيل، وتصحيح الأخطاء، ومستويات التصحيح، والإدارة والمراقبة للمحافظة على تحديث أنظمة التشغيل لعمليات التنفيذ الخاصة بها. كما تعرض كذلك تعريف إدارة الوصول وحماية الهوية (IAM) وخدمات التنفيذ بالإضافة إلى الإدارة والدعم المستمر كجزء من عملية التصريح والتوثيق.

ومن جانبه يشير جان إريك آسه “Jan Erik Aase”، المدير والمسئول عن الأعمال العالمية، في آي إس جي بروفايدر لينس ريسيرتش قائلاً: “مع استراتيجيتها الثلاثية التي تقوم على ابتكار التقنيات الداخلية، والمنصات والشراكات الاستراتيجية، تخدم مايندتري عملاءها عبر المناطق الجغرافية والصناعات المختلفة مع إمكانيات مفهوم “من المعدن إلى السحابة”. ويضيف، “تركز الشركة على “المستقبل الرقمي” في بناء عمليات متصلة وإدراكية ووفق أحدث التقنيات، وهي بمثابة رائد في تقديم حلول المعلومات والترفيه بالسيارة التي تعتمد على السحابة”.

ويعني تقرير آي إس جي بروفايدر لينس 2019 – الدراسة البحثية “إنترنت الأشياء – الخدمات التحويلية، والتقنية، والحلول، والمنصات، والصناعات” بتحليل موردي البرمجيات ذات الصلة ومزودي الخدمات في السوق العالمي، استنادًا إلى عملية بحثية وتحليلية متعددة المراحل، وتصنيف هؤلاء المزودين استنادًا إلى منهج البحث في آي إس جي.

الوصول إلى التقرير الكامل هنا: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-recognized-rising-star-iot-consulting-and-services-isg-iot-transformational-services

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) (ناسداك: III) شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص في الأعمال الرقمية ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000″ من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 17 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

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