آنرن، الصين – الممارسة الأفضل للموازنة بين الأصالة والابتكار في السياحة الثقافية

شنغدو، الصين، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — في منتدى السياحة الثقافية للمدن العالمية لمنطقة الحزام والطريق للعام 2019، في آنرن بشنغدو، انضم مسؤولون كبار من مقاطعة دايي إلى خبراء دوليين لبحث مستقبل السياحة الثقافية. وشهد أعضاء المجموعة إطلاق مركز ابتكار ثقافة المدن العالمية للحزام والطريق والتقرير المرافق الذي يبحث التوجهات العالمية في السياحة الثقافية.

وأعرب جون هوكينز، رئيس مركز مدن الحزام والطريق، عن امتنانه لرئيس بلدية مقاطعة دايي، ليان هوا، ونائب المدير العام لمجموعة أوكت غروب غرب الصين شياو تشايناوي، لاستضافة المدينة إطلاق المركز ودعم أهدافه المتمثلة في المبادرة الثقافية لإطلاق مشاريع التبادل بين الصين والعالم. وقال هوكينز للضيوف المدعوين إن تركيز المركز سينصب على تعزيز المشاريع التي طورت أشكالًا من “الإبداع التطبيقي” بين المدن في جميع أنحاء العالم.

ركز التقرير، الذي أعدته شركة بوب كونسالتنغ الاستشارية، على الاتجاهات في السياحة الثقافية وأهميتها للمسار الاقتصادي للصين. وسلط التقرير الضوء على الفرص المحددة والدروس المستفادة من مقاطعة أنرين ودايي. وخلص التقرير إلى أن أنرين هي إحدى المدن الرائدة في مجال الابتكار الثقافي في مجال السياحة على الصعيدين المحلي والدولي. آنرن هي وجهة سياحية سريعة النمو مع مجموعة متاحف جنشوان الشهيرة، البلدة القديمة، بما في ذلك ليوز مينور، والعديد من المشاريع التي طورتها مجموعة أوكت. وهي تركز على الاستثمار في الثقافة لجذب الزوار المحليين والدوليين من خلال تحقيق التوازن بين الأصالة والابتكار، وتقود المرحلة التالية من التحول في البنية التحتية السياحية في الصين.

وهنأ الخبراء الدوليون من لندن وبرشلونة ومدينة كيبيك وروتردام ومانشستر فان جيان تشوان على رؤياه لتطوير مجموعة المتاحف. وأثنى الخبراء على الدور الهام الذي يلعبه المتحف في الحفاظ على الذاكرة العامة، وأعربوا عن الرأي بأنه كان له جاذبية كبيرة للجماهير الدولية. وقال دينيس ريكارد، الأمين العام لمنظمة مدن التراث العالمي “لقد سافرت إلى العديد من المدن في العالم، لكنني لم أر أي شيء مثل مجموعة المتحف، إن لديك أصالة محلية، وأرجو منك الا تضيعها”.

قام الوفد بجولة في أنرين على مدار ثلاثة أيام. وقال مدير المنتدى العالمي لثقافة المدن إن أنرين غنية بالتراث وتنوع الخبرات، ولا بد أنها تدعو السياح إلى اعتبار أنفسهم مواطنين مؤقتين فيها من أجل الحفاظ على الأصالة المحلية ودعم الاقتصاد المحلي.