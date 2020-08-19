- ticket title
- Bombardier Announces Closing of Senior Secured Credit Facility
- Luxurious driving SUV GS5, widely versatile MPV GN6 launched in the Kingdom of Bahrain
- Nespresso invests in the Democratic Republic of Congo’s coffee revival to bring back to life one of the world’s most exclusive and finest coffees and improve thousands of lives in Kivu
- مؤشر مياكس بيرل يتلقى الموافقة لتشغيل مؤشر الأسهم؛ تأكيد موعد الإطلاق ليوم 25 سبتمبر 2020
- آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية
آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنويةAugust 19, 2020
نيويورك، 19 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية المرحلية المكثفة غير المدققة، للفترة المنتهية في 31 آذار/مارس، 2020. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://cases.gardencitygroup.
نبذة حول آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.
هذا الإعلان هو لأغراض الإعلام فقط ولا يمثل عرضا لشراء أو طلب عرض بيع أي أوراق مالية.
الاتصال: لويس مانون، مانون للاستشارات، أل أل سي
هاتف: (614) 560-6071، فاكس: (614) 573-6667، إيميل: LMannon@mannonconsult.com