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آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية
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آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

August 19, 2020   

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نيويورك، 19 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp  اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية المرحلية المكثفة غير المدققة، للفترة المنتهية في  31 آذار/مارس، 2020. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://cases.gardencitygroup.com/arcapita/reports.php

نبذة حول  آر أيه هولدنغ كورب

 شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا الإعلان هو لأغراض الإعلام فقط ولا يمثل عرضا لشراء أو طلب عرض بيع أي أوراق مالية.

الاتصال: لويس مانون، مانون للاستشارات، أل أل سي

هاتف: (614) 560-6071، فاكس: (614) 573-6667، إيميل: LMannon@mannonconsult.com

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