آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

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آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنويةJune 9, 2020
نيويورك، 9 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية المرحلية المكثفة غير المدققة، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر، 2019. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://cases.gardencitygroup.
نبذة حول آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.
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