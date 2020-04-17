Friday, 17/4/2020 | 3:50 UTC+0
Libyan Newswire

From around the world

Breaking news
ticket title
UPDATE: The United States is Continuing to Lead the Humanitarian and Health Assistance Response to COVID-19
UN alarmed by intensification of fighting in Libya
Agreement reached to re-establish water supply to Western Libya
Why COVID-19 is a Double Whammy for Middle East Countries
Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General
You are here:  / Arabic / Press Release / آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

April 17, 2020   

Post by relatedRelated post

نيويورك، 17 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp  اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية المرحلية المكثفة غير المدققة، للفترة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر، 2020. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://cases.gardencitygroup.com/arcapita/reports.php

نبذة حول  آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا الإعلان هو لأغراض الإعلام فقط ولا يمثل عرضا لشراء أو طلب عرض بيع أي أوراق مالية.

الاتصال: لويس مانون، مانون للاستشارات، أل أل سي

هاتف: (614) 560-6071، فاكس: (614) 573-6667، إيميل: LMannon@mannonconsult.com

Tags: ,
-->
   
   