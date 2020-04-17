آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

- ticket title
- UPDATE: The United States is Continuing to Lead the Humanitarian and Health Assistance Response to COVID-19
- UN alarmed by intensification of fighting in Libya
- Agreement reached to re-establish water supply to Western Libya
- Why COVID-19 is a Double Whammy for Middle East Countries
- Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General
آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنويةApril 17, 2020
نيويورك، 17 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية المرحلية المكثفة غير المدققة، للفترة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر، 2020. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://cases.gardencitygroup.
نبذة حول آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.
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