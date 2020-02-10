آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية السنوية

- ticket title
- Lasting Libya ceasefire: Some consensus, but further talks needed – UN Mission
- Convergence: Five Critical Steps Toward Integrating Lagging and Leading Areas in the Middle East and North Africa
- UNSMIL Statement on the first round of Talks of Libyan 5+5 Joint Military Commission in Geneva [EN/AR]
- UN to Host New Libya Cease-fire Talks
- African Union Summit: Guterres hails ‘shared values, mutual respect and common interests’ of UN partnership
آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية السنويةFebruary 10, 2020
نيويورك، 10 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp اليوم أنها أصدرت نتائج بياناتها المالية السنوية المدققة، للفترة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، 2019. وسيتم نشر هذه التقارير المالية على: http://dev.gardencitygroup.
نبذة حول آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هي شركة قابضة من المستوى الأعلى في مجموعة تم إنشاؤها وفقا لخطة إعادة تنظيم بنك آركابيتا بي أس سي (سي) وبعض الشركات التابعة لها في إطار الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية.
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