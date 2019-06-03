آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنوية

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آر أيه هولدنغ كورب تصدر بياناتها المالية ربع السنويةJune 5, 2019
نيويورك، 5 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “آر أيه هولدنغ كورب” أو (“الشركة”)RA Holding Corp اليوم أنها أصدرت بياناتها المالية الانتقالية المكثفة غير المدققة، لفترة التسعة أشهر التي انتهت في 31 آذار/مارس 2019. وسيتم نشر التقارير المالية على: http://dev.gardencitygroup.com/cases/arcapita/reports.php
نبذة حول آر أيه هولدنغ كورب
شركة آر أيه هولدنغ هيشركة قابضة من المستوى الأعلىفيمجموعة تم إنشاؤهاوفقا لخطة إعادة تنظيمبنكآركابيتا بي أس سي (سي) وبعضالشركات التابعة لهافي إطارالفصل11 منقانون الإفلاس فيالولايات المتحدة الأميركية.
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