آرك أكس بي تطلق تجربة تجارة إلكترونية جديدة فائقة التقدم  

واشنطن, 13 نيسان/أبريل، 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركة آرك أكس بي اليوم عن إصدار منصتها التجارية الإلكترونية الفائقة التقدم Arc Commerce التي تزود مسوقي العلامات التجارية بالأدوات والقدرات لبناء علاقات أعمق مع المستهلكين من خلال سرد قصص العلامة التجارية وتحقيق أهداف إيرادات القنوات المتعددة. وستكون شركتا غولدن ستيت ووريرز ومركز تشيز أول عميلين يستفيدان من Arc Commerce لإطلاق سوق ضيافة جديد يسمى SuiteXchange.

“ترى العلامات التجارية اليوم القيمة في رواية القصص عالية الجودة والمتسقة كطريقة لتكوين روابط أعمق مع عملائها. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، جمعت آرك بين أدوات إنتاج المحتوى الغني وإمكانات التجارة الإلكترونية القوية، مستفيدة من الطلب غير الملبى إنما المتزايد، من تجار التجزئة الذين يبحثون عن حل واحد لتشغيل المجموعة الكاملة من احتياجات التسويق والأعمال”، كما قال سكوت غيليسبي، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمدير العام لشركة آرك أكس بي. “تقدم Arc Commerce لرواد السوق، مثل شركة غولدن ستيت ووريرز، الحل الأول من نوعه الذي يمكنهم استخدامه في السوق بسرعة لدعم علاقات العملاء الخاصة بهم في SuiteXchange ورواية القصص بسلاسة. نحن متحمسون للمرحلة التالية في رحلتنا ولنكون الشريك التجاري الأول للعلامات التجارية.”

تجمع منصة آرك أكس بي للتجربة الرقمية السحابية الأصلية بين أفضل أنظمة إدارة المحتوى في فئتها، وأحدث نوع من التجارة وتجربة واجهة العمل التجاري الأمامية الشاملة. ميزات Arc Commerceتتضمن:

التصميم المتركز على المسوق أولا الذي يؤكد على سهولة الاستخدام والتحكم حتى يتمكن المسوقون من بناء استراتيجية التجارة وتنفيذها دون الحاجة إلى الاعتماد على فرق التطوير والتصميم.

الذي يؤكد على سهولة الاستخدام والتحكم حتى يتمكن المسوقون من بناء استراتيجية التجارة وتنفيذها دون الحاجة إلى الاعتماد على فرق التطوير والتصميم. التكامل السلس الذي يعتمد على مزايا بيئة البرمجية كخدمة، مما يسمح للشركات الكبيرة أو المتوسعة بإطلاق تجارب تجارية جديدة بسرعة وبأقل قدر من الانقطاع للأعمال.

الذي يعتمد على مزايا بيئة البرمجية كخدمة، مما يسمح للشركات الكبيرة أو المتوسعة بإطلاق تجارب تجارية جديدة بسرعة وبأقل قدر من الانقطاع للأعمال. قدرات تسويق استثنائية مثل إدارة المخزون في الوقت الفعلي، وإمكانيات المشاركة في المزادات والعطاءات، وإدارة معلومات المنتجات المتطورة، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات بدون رأس تتيح للعلامات التجارية إنشاء تجارب الأعمال متعددة القنوات للعملاء.

مثل إدارة المخزون في الوقت الفعلي، وإمكانيات المشاركة في المزادات والعطاءات، وإدارة معلومات المنتجات المتطورة، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات بدون رأس تتيح للعلامات التجارية إنشاء تجارب الأعمال متعددة القنوات للعملاء. تحسين الاختبار والاستهداف للحملات والعروض، وتقسيم الجمهور المتقدم وقدرات الاستهداف، وإدارة الهوية، وخدمة العملاء، والبنية التحتية القوية للدفع التي تدعم العديد من البوابات المختلفة للمبيعات العالمية.

وقال براندون شنايدر، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة غولدن ستيت ووريرز: “يسعدنا التعاون مع آرك أكس بي في إطلاق SuiteXchange، وهو سوق جديد سيخلق قيمة لعملاء المنصة الحاليين، ويساعدنا في الوصول إلى قاعدة عملاء جديدة، ويحقق إيرادات تدريجية.” “توفر منصة الخبرة الرقمية لشركة آرك جميع الأدوات والإمكانيات اللازمة لإطلاق هذه المبادرة الجديدة بسلاسة، والقدرة على توسيع نطاق هذا العمل بسرعة من خلال الشراكة مع فرق ومواقع أخرى. ونتطلع إلى الاستفادة من منصة آرك أكس بي فيما نخرج إلى السوق بهذا المشروع الجديد “.

تعتمد Arc Commerce على نجاح منصة اشتراكات آرك، التي أضافت 20 عميلًا جديدًا في الأشهر الستة الماضية وتدعم أكثر من 50 مليون مستخدم مسجّل ودفع في جميع أنحاء العالم.

حول آرك بي أكس

آرك بي أكس (www.arcxp.com) هي منصة خبرة رقمية قائمة على السحابة تساعد شركات الأعمال والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة والمؤسسات الإعلامية والترفيهية على إنشاء المحتوى وتوزيعه، وتوسيع التجارة الرقمية، وتقديم تجارب قوية متعددة القنوات. تعمل آرك أكس بي، وهي شركة تابعة لصحيفة واشنطن بوست، على دعم التحول الرقمي للعملاء في جميع أنحاء العالم، وهي تخدم حاليًا أكثر من 1500 موقع في 24 دولة تصل إلى أكثر من 1.5 مليار زائر فريد شهريًا.

للتواصل: مولي غانون، molly.gannon@washpost. com

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