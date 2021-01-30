آركتك سولار تصدر ورقة بيضاء: حلول التتبع الشمسي العاملة بالذكاء الاصطناعي توفر زيادة في إنتاجية الطاقة بـ 7%

شنغهاي, 30 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة آركتك سولار، الشركة الرائدة المزودة لأجهزة تتبع وتصفيف وحدات الطاقة الشمسية والمواد الفوتوفولطية، مؤخرًا ورقة بيضاء بعنوان “الجيل القادم من حلول تتبع الطاقة الشمسية العاملة بالذكاء الاصطناعي” في حدث إطلاق عالمي عبر الإنترنت. وأوضحت الورقة البيضاء تفاصيل الترقيات الرئيسية لحل التتبع الشمسي لديها الذي يمكن أن يحسن توليد الطاقة لمحطات الطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 7٪، وبالتالي زيادة عائدات أصحاب محطات الطاقة والمستثمرين.

وإذ شارك في إعدادها رئيس قسم التكنولوجيا في آركتك، بروس وانغ وميكا جوفانوفيتش، رئيس فريق تكنولوجيا الطاقة الشمسية في دي أن في- جي أل، تستكشف الورقة البيضاء حلول تتبع الطاقة الشمسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي القادرة على التغلب على مشكلة خسائر إنتاج الطاقة التي تعاني منها محطات الطاقة الشمسية بسبب ظروف الطقس الصعبة، وتموج التضاريس الجغرافية الواسعة الانتشار والتنوع الحتمي في بناء الموقع، مع ضمان زيادة موثوقة في إنتاجية الطاقة طوال دورة حياة محطات الطاقة الكهروضوئية.

وفقًا للورقة البيضاء، يدمج حل التتبع الشمسي من آركتك أربع استراتيجيات: استراتيجية التحكم في التتبع على أرض حقيقية، واستراتيجية السحابة المستندة إلى بيانات الطقس في الوقت الحقيقي، واستراتيجية الثنائية الجانب للوحدات والمتتبعات الشمسية ثنائية الجانب واستراتيجية التحكم بناءً على مشاركة المعالم مع المحولات.

“تم الحصول على البيانات الواردة في الورقة البيضاء من المحاكاة والتحقق الميداني الذي تقوم به آركتك سولار. وقد أكدت مؤسسة اعتماد الطرف الثالث المانحة للشهادات للشركات، دي أن في – جي أل، موثوقية البيانات المنشورة، كما دعمت ذلك منظمات اعتماد أخرى معروفة مثل تي يو في راينلاند، تي يو في سود، والمركز الصيني للشهادات العامة تقرير التقييم من دي أن في-جي أل،” كما قال بروس وانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في آركتك.

وكما قالت دي أن في-جي أل في تقرير التقييم الخاص بها، تعتقد هيئة إصدار الشهادات المعتمدة أن تقديرات آركتك سولار متوافقة مع نتائج محاكاة توليد الطاقة الخاصة بـ دي أن في-جي أل وخبرتها السابقة.

إلى جانب ذلك، تقدم الورقة البيضاء أيضًا نظرة عامة على الحلول التقنية ذات القيمة المضافة من آركتك والتي تشمل خوارزمية تتبع الذكاء الاصطناعي المحسّنة، وروبوتات التنظيف ونظام التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (سكادا).

وقال غاي رونغ، رئيس قسم الأعمال العالمية لشركة آركتك: “تحاول آركتك دائمًا مساعدة العملاء على تحقيق النجاح من خلال المنتجات والخدمات الأفضل في فئتها.” “سنواصل التركيز على خفض السعر المسوى للطاقة، وتعزيز الأرباح للعملاء، ومساعدتهم على تحويل مشاريعهم التي لم تكن مجدية اقتصاديًا سابقا ممكنة الآن من الابتكار التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، سنضمن أمان دورة الحياة ومكاسب توليد الطاقة لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. في آركتك، نعتقد أن نجاح العميل هو نجاح آركتك!”

لتعلم المزيد وتنزيل الورقة البيضاء: https://www. arctechsolar.us/Alwhitepaper

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