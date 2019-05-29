آرتون توقع عقدًأ مع حكومة الجبل الأسود

قرر برنامج جمهورية الجبل الأسود المانح للجنسية مقابل الاستثمار البدء في قبول الطلبات المقدمة إليه بهذا الخصوص خلال شهر يونيو الجاري.

بودجوريتسا، الجبل الأسود، 29 من مايو 2019 /PRNewswire/ — عقب تعيين آرتون كابيتال بصفتهاوكيلاً مرخصًا لدى برنامج جمهورية الجبل الأسود المانح للجنسية مقابل الاستثمار في شهر مارس من العام الجاري، تم التوقيع على العقد بين الشركة وحكومة الجبل الأسود في مدينة بودجوريتسا بتاريخ 27 من مايو الجاري.

وقد وقع على العقد من جانب الحكومة، السيد/ ديجان ميدوجيفيتش رئيس الأمانة العامة لمشروعات التنمية، كما وقع عليه من جانب آرتون، السيد/ ميلوس ستوجانوفيتش نائب رئيس الشركة.

استطاعت جمهورية الجبل الأسود، بوصفها واحدة من الاقتصاديات الأسرع نموًا في المنطقة وواحدة من الوجهات الرئيسة التي تمتاز بإمكانات اقتصادية متميزة، أن تكتسب اهتمامًا عالميًأ كبيرًا وأن تحقق طفرة هائلة من حيث اهتمام المستثمرين بها منذ الإعلان عن برنامجها المانح للجنسية مقابل الاستثمار.

في هذا الصدد، قال ميلوس ستوجانوفيتش: “لقد أصبح برنامج الجبل الأسود المانح للجنسية مقابل الاستثمار خلال الأشهر القلائل الماضية هو البرنامج الأكثر جذبًا في هذا القطاع. فالجميع يرغب في معرفة الموعد الذي ستقبل فيه الحكومة استقبال الطلبات، بل إن العديد من الأفراد قد شرعوا في إعداد مستنداتهم بهذا الخصوص.

وسوف يثبت برنامج الجبل الأسود، بناءً على استثمار مبدئي يبلغ 350 ألف يورو، أنه واحد من أكثر البرامج تنافسية في قارة أوروبا. وعلى العكس من برامج الاستثمار الأخرى المتاحة لعدد غير محدود من المستثمرين، تفتخر جمهورية الجبل الأسود بحصرية عرضها اىستثماري الذي تقدمه لعدد 2000 مقدم طلب فقط سيحصل كل منهم على جنسيتها خلال فترة من ثلاث سنوات بصفة مبدئية.

وتعمل حكومة جمهورية الجبل الأسود على اختتام الخطوات النهائية لعملياتها بالتعاون مع شركائها القائمين على عملية الفحص النافي للجهالة وهم S-RM Intelligence وRisk Consulting LTD وExiger Canada. بل إنها تتوقع نشر نماذج الطلب خلال 10 أيام.

إن أحد الأمور المؤكدة بخصوص هذا البرنامج هو أن الطلب عليه قد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار مدة طرحه وقد حان الوقت أخيرًا لانطلاقه.

نبذة عن آرتون كابيتال

شركة آرتون كابيتال هي جهة استشارية رائدة تقدم خدماتها الاستشارية للحكومات بشأن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف البلدان عن طريق تصميم برامج استثمارية وتطبيقها بخصوص حصول المستثمرين على الإقامة والجنسية.

تعمل آرتون على تمكين الأفراد والعائلات كي يصبحوا مواطنين عالميين عن طريق الاستثمار في أقامة وجنسية أخرى من خلال خبراتها الممتازة في تقديم خدمات من شأنها تذليل الصعاب التي تكتنف هذه العملية حيث تقوم تلك الخدمات على السرية والثقة.

آرتون كابيتال هي مؤسس منتدى المواظن العالمي “Global Citizen Forum” ومؤسسة المواطن العالمي “Global Citizen Foundation” وهي إحدى شركات مجموعة آرتون التي ترتكز رسالتها حول طرح منتجات وخدمات يتم تصميمها خصيصًا لتتوافق مع احتياجات المواطنين العالميين.

جهة الاتصال الإعلامي

السيد/ روبرت رايت،

رئيس مجلس إدارة،

شركة Ashbright، موقع إلكتروني:

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